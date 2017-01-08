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Kudüs'te kamyonlu saldırı

Kudüs'te bir kişinin İsrail askerlerinin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 asker öldü, çoğu asker 15 kişi yaralandı.

AA | 08.01.2017 - 17:35
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Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askeri öldü, 15 kişi yaralandı.

OLAYIN FAİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail polis sözcüsü Luba Samri yaptığı yazılı açıklamada, olayın failinin öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, İsrail Kızıl Davud Yıldızı da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Olayın ardından yayın yasağı getirilirken, failin kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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