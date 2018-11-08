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Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde yeni konut onayı

İsrail, Kudüs'teki bir Yahudi yerleşim biriminde 640 yeni konut inşasına onay verdi.

AA | 08.11.2018 - 09:20..
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İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama Komitesi, Şufat beldesindeki Ramat Shlom Yahudi yerleşim biriminde 640 yeni konut inşasını onayladı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Söz konusu konutların inşasının planlandığı bazı arazilerin "kamu yararı" için Filistinlilerin el konulan arazilerinden olduğu aktarıldı. Komitenin Yahudi yerleşim birimleri karşıtı dernekler tarafından yapılan itirazları reddettiği ifade edildi.

Ramat Shlom Yahudi yerleşim biriminde genişletme faaliyetleri 2010'da Barack Obama liderliğindeki ABD yönetimi ile İsrail arasında gerginliğe sebep olmuştu. Filistinli makamlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararlarının ardından İsrail'in Doğu Kudüs'te yerleşim birimi genişletme faaliyetlerinin arttığını belirtiyor.

İSRAİL'İN GAYRİMEŞRU YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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