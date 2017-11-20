Kudüs'ün son bakır ustası

Kudüs'te Memlüklüler döneminden kalan tarihi El-Havacat Çarşısı'nda kapanmadan ayakta kalabilmeyi başaran birkaç dükkandan birini işleten Abdulcevad, yaşadığı maddi zorluklara ve türlü sıkıntılara rağmen baba mesleğini unutturmamak konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bakırcılığı henüz çocuk yaşta babası ve dedesinden öğrendiğini belirten Abdulcevat, AA muhabirine, mesleğine duyduğu bağlılığı ve çalışma azmini anlattı.

"BU ŞARTLARDA BU MESLEĞİ SÜRDÜREBİLMEK GERÇEKTEN ZOR"

İsrail yönetiminin izlediği politikalar ve esnaflara uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Havacat Çarşısı'nda dükkanların peşi sıra kepenk kapattığını kaydeden Filistinli bakır ustası, "Bu şartlarda bu mesleği bu çarşıda sürdürebilmek gerçekten zor." dedi.

Abdulcevad, 2000 yılındaki Aksa İntifadası'nın ardından insan hareketliliğinin azalması ve İsrail yönetiminin getirdiği ağır vergiler nedeniyle 20'den fazla esnafın kepenk kapattığı Havacat Çarşısı'nda sadece 6 dükkanın açık olduğunu dile getirdi.

"BAKIRCILIĞIN KUDÜS'TE ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Tarihi çarşıda bakırcı ustası olarak çalışma konusundaki ısrarına ilişkin ise Abdulcevat, "Burada olmamın tek nedeni tabii ki para değil. Bakırcılığın Kudüs'te ölmesini istemiyorum. Hele bu tarihi çarşının kapanmasını ise hiç istemiyorum. Dolayısıyla çarşıdaki hareketliliğin canlandırılmasında az da olsa katkı sağlamayı umuyorum." diye konuştu.

Havacat Çarşısı yakınında bir Yahudi yerleşim birimi bulunması nedeniyle İsrail yönetiminin çarşı esnafına uyguladığı kısıtlamaların diğer bölgelere oranla daha fazla olduğunu vurgulayan Abdulcevad, "Son 15 yıldır bakır işlemelerine olan rağbet azaldı, müşteri sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Ancak bu tarihi çarşıda bu kadim mesleği devam ettirme konusunda kararlıyım. Dedemden ve babamdan öğrendiğim bakırcılığı geliştirerek devam ediyorum, edeceğim." ifadelerini kullandı.

İKİ ASIRLIK BAKIR İŞLEMELER

Dükkanında satış için sergilediği bakır tabak, vazo, nargile, avize, kömür ütüsü ve evlerde kullanılan çeşitli süs eşyalarından bazılarının iki asırlık bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Abdulcevad, şunları söyledi:

"Filistin'in çeşitli kentlerindeki eskici ve hurdacıları dolaşarak bakır işlemeleri toplamaya çalışıyorum. Evlerindeki tarihi bakır işlemeleri ellerinden çıkarmak isteyen insanlar var. Bu insanları buluyor ve onlardan satın alıyorum. Bakır eserleri sadece kar amacıyla almıyorum, elime geçen her eseri inceliyorum."





Kudüs'ün tek bakır ustası Abdulcevad ayrıca, tecrübelerinden istifade etmek ve kendini geliştirmek için Cezayir'e ve Endonezya'ya da seyahatler gerçekleştirdiğini anlattı. Abdulcevat, "Lokantalarda kullanılan bazı malzemelerin yanı sıra cami minarelerinin alemlerini de işliyorum. Kudüs'teki kahvehanelerde kullanılan kahve ve salep cezvelerinin çoğu benim eserim. Ayrıca bakır üzerine ayetler işleyerek tablolar da yapıyorum." dedi.

Kudüs'ün son bakır ustası- FOTO GALERİ

KUDÜS VE BAKIRCILIK

Öte yandan Kudüs tarihi uzmanı Beşir Berekat ise her ne kadar bugün unutulmaya yüz tutmuş olsa da kentteki bakırcılığın uzun bir geçmişi olduğunu ifade etti.

Eskiden Mescid-i Aksa'nın batısında bakır işlemeleri ve kalaylama işini yapan çok sayıda bakır ustasının çalıştığı bir çarşı olduğunu kaydeden Berekat, "Ancak söz konusu çarşı 1860'lı yıllarda Kudüs'ün eski mahallesindeki Kaynakçılar Çarşısı'na taşındı. Daha sonra zamanla gıda maddeleri, deri ve hediyelik eşya satan dükkanların yer aldığı bir merkeze dönüşen Kaynakçılar Çarşısı, 1967'de kapandı." dedi.

Geçmişte Aksa'daki Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra'nın kapılarının Kudüs'teki bakırcılar çarşısında işlenen tablolarla süslendiğini aktaran Berekat, şunları kaydetti:

"Mahkeme arşivlerinde yaptığım araştırmalar sırasında Kanuni Sultan Süleyman'ın 1557'de Kudüs kentindeki Debbağcılar Çarşısı'nda Tophane adından bir bakır toplar atölyesi kurulması talimatı veren bir belge buldum."