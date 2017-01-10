Kumluca'da şiddetli rüzgar seraları yıktı

Kumluca'da öğleden sonra meydana gelen şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi'ndeki seralar zarar gördü. Mavikent, Beykonak, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde bazı seraların çatıları uçtu.

"CUMA GÜNÜ HASAT EDECEKTİK"

Sera üreticisi 74 yaşındaki Osman Kılıç, "Evde uyuyordum. Bir anda gürültüyle uyandım. Daha başımı yastıktan kaldırmadan olan oldu. Evin balkonuna çıktığımda sera yıkılmıştı. Bu seranın içinde biber vardı. Cuma günü hasat edecektik. Artık seramız yerle bir oldu" dedi.