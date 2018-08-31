Kur dalgalanmalarını fırsat bilenlere diyanetten çağrı

Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörler, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştiriyor.

STOKÇULARA KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DİYANET İŞLERİ: "HELAL ÜRETİP HARCAMAK SÜNNETTİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı ise, bugünkü cuma hutbesinde ekonomik krize değindi. Hutbede, fiyatlar enflasyonla oranlı şekilde yükselmeden önce stokçuluk yapanlar, tefecilik ve karaborsacılık eleştirildi.

"Alın teri ve göz nuruyla çalışmak, helâl kazanç endişesi gütmek, helâlinden üretip helâl yolda harcamak peygamberlerin sünnetidir." denilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"DİNİMİZ KARABORSACILIĞI, STOKÇULUĞU YASAKLAR"

"Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez."