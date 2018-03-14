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Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de dün şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü ortaya çıktı.

AA | 14.03.2018 - 09:06..
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Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında kontrolü sağlanan yerleşim yerlerinde, uzman ekipler teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınları tek tek imha ediyor.

YERDEN KALDIRMAK İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı köyünde arama tarama faaliyeti yürüten birlikteki Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü belirlendi.

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Güvenlik kaynakları, askerlerin manevi değerlere yönelik hassasiyetinden faydalanmak isteyen teröristlerin, İslami değerleri hiçe sayarak bu tür kalleş tuzaklar kurduğunu ifade etti.

Benzer tuzaklara karşı bölgede görevli askerlerin uyarıldığını bildiren güvenlik kaynakları, bu tarz eylemlerin hiçbir şekilde harekatı sekteye uğratmayacağını kaydetti.

TERÖRİSTLERİN AKIL HOCASI YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ

Bölgede bugüne kadar binlerce el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin patlayıcıları kadın iç çamaşırından gıda maddelerinin içine kadar farklı yerlere tuzakladıklarına dikkati çekti.

Bazı patlayıcıların telsiz, cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, teröristlere bu tür patlayıcıların hazırlanması konusunda yabancı istihbarat örgütlerinin eğitim verdiğini söyledi.

ÇUKUR OPERASYONLARINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILMIŞTI

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü kaydetti.

Nusaybin'de, bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler(Fotoğraf: Nusaybin'de Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirilmiş EYP tespit edilmişti)

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