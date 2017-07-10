Kurban Bayramı'nda ulaşıma müjde

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleşen Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ile CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever imzasıyla iki teklif verildi.

TOPLU ULAŞIMA İNDİRİM

Birinci teklifte Kurban Bayramı süresince halkın toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanmaları önerisi yapıldı. Teklifte Kurban Bayramı süresince 1-4 Eylül 2017 tarihlerinde 06.00 - 24.00 arasında tüm İstanbulluların toplu taşıma araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanmaları için karar alınması istendi.

Oy çokluğuyla alınan karara göre, İstanbullular, Kurban Bayramı boyunca; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel ile bağlı araçları, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ihalesi kapsamında çalışan araçlar, Şehir Hatları A.Ş, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Metro, Moda Nostaljik Tramvay ile yüzde 50 indirimle seyahat edebilecekler.

18 EYLÜL'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü trafiğin olası yoğunluğunun önlenmesi için de toplu ulaşımın ücretsiz olması karara bağlandı.

AK Parti ve CHP'li üyelerin ortak imzasıyla İBB Meclis Başkanlığına sunulan teklifte; okulların açılacağı gün İstanbul'da 5 bin 771 okulda 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ve 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacakları hatırlatıldı.