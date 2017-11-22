Kurban yakınları Mladic kararını değerlendirdi

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki müebbet hapis cezası kararı, Boşnak kurban yakınları tarafından kısmen memnuniyetle karşılandı.

BOSNA'DA MLADİC'E BÜYÜK TEPKİ

"Soykırım", "insanlığa karşı işlenen suçlar" ve "savaş kanunlarını ihlal etmek" suçlarından hüküm giyen Mladic'e müebbet verilmesinden memnuniyet duyan kurban yakınları, Srebrenitsa dışındaki 6 şehirde daha soykırım suçu işlendiğinin kabul edilmemesine tepki gösterdi.

Duruşmayı takip etmek için Lahey'de bulunan Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, kurban yakınlarının hiçbir zaman tam anlamıyla memnun olmayacağına dikkati çekerek, "Aslında kararın gerekçeleri Radovan Karadzic'inki ile aynı. Tek farkı Karadzic'e 40 yıl hapis cezası verilmişti, Mladic'e ise müebbet verildi. Çünkü Mladic'in orduyla ilişkisi vardı." diye konuştu.

TEMYİZ'İ DE GÖRMEK İSTİYOR

Subasic, son dönemde sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen Mladic'in olası temyiz davasını görecek kadar uzun yaşaması ve o kararı da görmesi temennisinde bulundu.

SOYKIRIM KARARI İÇİN ÜZGÜNLER

Lahey'de bulunan Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatidza Mehmedovic de Mladic'e verilen müebbet hapis cezasını "denizde bir dalga" olarak nitelendirdi.

Mehmedovic, iddianamenin ilk maddesindeki Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most ve Vlasenica şehirlerinde de soykırım suçu işlenmediğine hükmedilmesi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kararın barış ve adalet için son derece önemli olduğunu vurgulayan Mehmedovic, "Sonuçları kabul etmeli ve daha iyi bir gelecek inşa etmeliyiz. Bosna Hersek'te yaşanan soykırım artık inkar edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica ise adaletin kısmen de olsa yerini bulduğunu söyledi.

Grabovica, "Mladic'in yaptıklarına ve sorumlu olduklarına tam karşılık gelecek bir ceza yok. Müebbet hapis cezası alması önemli. Çıkan karardan tamamen olmasa da kısmen memnunuz." dedi.

SREBRENİTSA KARARI MEMNUN ETTİ

Bosna Hersek Toplama Kampı Mağdurları Derneği Başkanı Jasmin Meskovic de Mladic'in 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımından suçlu bulunmasından dolayı memnun olduklarını ancak 1992 yılında ülkenin diğer 6 şehrinde de soykırım yapıldığının kabul edilmemesinden dolayı tepkili olduklarını ifade etti.

Mahkemeden daha büyük beklentisi olduğunu dile getiren Meskovic, "İlk kez bir karar duruşmasında gözaltı yerleri yerine 'toplama kampı' terimi kullanıldı. ​Bugün ICTY'den çıkan karar adaletin varlığını kanıtladı." diye konuştu.

Meskovic, Mladic'in Bosna Hersek'te savaş zamanında yapılan soykırım ve insanlığa karşı suç zincirinin "sadece bir halkası" olduğunu sözlerine ekledi.