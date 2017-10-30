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Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

IKBY'nin Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Goran Hareketi'nin parti binaları ateşe verildi.

30.10.2017 - 01:42
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Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Zaho sorumlusu Amır Dehleki, partisinin televizyonuna yaptığı açıklamada, bir grup göstericinin önce parti binası önünde gösteri düzenlediğini, daha sonra saldırıya geçtiklerini ifade etti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

 

CAN KAYBI YAŞANMADI

Dehleki, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtirken, parti binası ve içerisinde yer alan radyonun ateşe verildiğini kaydetti.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Goran'ın Zaho'daki parti merkezinin ateşe verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başkanlık süresi dolan IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin devredilmesi için 2 yıl aradan sonra Parlamento oturumuna katılan Goranlı milletvekillerinden bazılarının Parlamento binasında mahsur kaldığı kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan Goran Hareketi Başkanvekili Bırzo Mecid, Parlamento içerisinde olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

SUKUNET ÇAĞRISI GELDİ

IKBY Güvenlik Ajansı, başta Erbil olmak üzere Duhok'un Zaho ilçesinde meydana gelen provokatif eylemlerden sonra yayımladığı açıklamada, tüm kent ve ilçelerdeki vatandaşlardan sakin olmalarını, bölgede fitne çıkarmak ve provokasyon yapmak isteyenlere engel olmaları istendi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden kışkırtıcı eylemlerin önüne geçilmesi için hazır beklemelerinin talep edildiği de kaydedildi.

Barzani, görev süresinin dolması nedeniyle yaptığı açıklamada, 16 Ekim gecesi KYB'li Peşmergelerin Kerkük'ün güneyinden ani bir şekilde çekilmesini ve kentin teslim edilmesini "büyük bir ihanet" olarak nitelendirmişti.

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