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Kürt güzel Şeyma Kasım: Bikini giymem

Irak Güzellik Yarışması'nda 1. olan Kürt güzel Şeyma Kasım, Dünya Güzellik Yarışması için "Katılmak isterim ancak bikini giymem" dedi.

02.10.2018 - 07:34..
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Kürt güzel Şeyma Kasım: Bikini giymem

43 yıl aradan sonra Bağdat'ta düzenlenen 2015 Irak Güzellik Yarışması'nda Kerkük'ten katılan Şeyma Kasım, 10 finalist arasından kraliçe tacını takmayı başardı.

"YÜZDE YÜZ KÜRDÜM"

Yarışmanın ardından Irak'ın bazı medya organları, Şeyma Kasım'ın Kerkük Türkmenleri'nden olduğunu öne sürmüştü. Bir Kürt televizyonuna konuşan Irak Güzeli, kendisinin Zengene Aşireti'ne mensup olduğunu belirterek "Yüzde yüz Kürdüm" dedi.

ŞEYMA KASIM FOTOĞRAFLARI

Kürt güzel Şeyma Kasım: Bikini giymem

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"BİKİNİ GİYMEM"

Dünya güzellik yarışmasına katılmayı düşünüp düşünmediğine dair soruya ise Şeyma Kasım, "Katılmak isterim ancak bikini, mayo ve aşırı dekolte kıyafetler şart koşulursa, hayır. Çünkü ben bu konularda rahat düşünebilen biri olsam da bir Müslüman olduğumu asla unutmam" ifadesini kullandı.

Kürt güzel Şeyma Kasım: Bikini giymem

Kürt güzel Şeyma Kasım: Bikini giymem

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