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Poz vermek için öptüğü kobra hayatına mal oldu

Hindistan’da bir genç, kurtardıktan sonra poz vermek için öptüğü kobra tarafından ısırılınca hayatını kaybetti.

08.02.2017 - 18:42
  1. Haberler
  2. Yaşam

Hindistan'da 18 yaşındaki Somnath Mhatre, kobrayı bir arabanın önünden kurtarıp güvenli bir yere götürdü.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Fotoğraf için yılanın kafasından öperken poz vermeye çalışan Mhatre'yi yılan göğsünden ısırdı. Navi Mumbia'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Mhatre, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Poz vermek için öptüğü kobra hayatına mal oldu

POZ VERMEK İSTEDİ

Mhatre'nin bir arkadaşı "Somnath, iş bölgesi olan Belapur'da bir yılanı arabanın önünden kurtarmaya gitti. Kobrayı başarıyla kurtardıktan sonra, poz vermek için başka bir yere götürdü.

Fotoğraf çekimi esnasında kobra ona doğru döndü ve Somnath'ı göğsünden ısırdı" dedi.

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