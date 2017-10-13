Kurumlar vergisi açıklandı

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından vize kriziyle ilgili ABD'ye ve Büyükelçi John Bass'a yüklendi.

Erzurum'un Yakutiye'de, 18'inci Yüzyıl'da inşa edilen İki Göbek Hamamı'nın çatısındaki kurşun levhalar, bir haftada 3'üncü kez çalındı.

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Yeni MTV ücreti belli oldu

Yüzde 40 olarak dile getirilen ancak gelen tepkiler üzerine yüzde 25 seviyesine çekilen yeni MTV'nin en düşük ücretleri belli oldu.