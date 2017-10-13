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Kurumlar vergisi açıklandı
Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı.
13.10.2017 - 17:53
Haberler
Ekonomi
Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı.
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