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Kurumlar vergisi açıklandı

Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı.

13.10.2017 - 17:53
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  2. Ekonomi

Kurumlar vergisi açıklandı

Kurumlar Vergisi yüzde 20'den 22'ye çıkarıldı.

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