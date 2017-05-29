Kuşunu yanından ayırmadı, ilgi odağı oldu

Nasır Akarsu, Yeşilyurt Mahallesi'nde anne ve babası ile birlikte yaşadığı evde baktığı 'Mıncık'ın kendisine alıştığını fark edince, kafesinden çıkarıp omzuna koymaya başladı.

'ARTIK KAFESE GİRMİYOR'

Akarsu, kuşu omzundayken kuaföre, kahveye ve alışverişe gidiyor. Mıncık'la birlikte hayatına bir renk geldiğini ifede eden Nasır Akarsu, "Yemek yediğimiz zaman kafesinde olan Mıncık yanımıza gelmek için kafesi tırmalıyor. O da aileden biri oldu. Artık kafese girmiyor. Bizimle birlikte hareket ediyor. Benden hiç ayrılmıyor. Artık onu yanımdan ayırmıyorum. Kahveye, berbere, markete ve balık tutmaya birlikte gidiyoruz. Yavru iken aldığım için yiyeceklerini ağzımda ıslatıp bir anne gibi yediriyordum. O da bana sürekli öğrendiği, 'babacık', 'aşkım' gibi kelimeler söylüyor. Mıncık ile gittiğim her yerde büyük ilgi görüyorum. Bizi böyle gören herkes fotoğraf çekilmek istiyor." dedi.