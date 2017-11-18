Kütahya'da camide egzersiz dönemi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören 3 öğrenci, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladıkları "Beş vakit namaz bir vakit spor" projesini hayata geçirdi.

EGZERSİZ YAPIYORLAR

Öğrenciler, yakın çevrelerindeki camilerde özellikle yaşlılara namaz sonrası hafif egzersiz yaptırıyor.

CEMAATİN TAKDİRİNİ TOPLUYORLAR

Proje kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'nde namaz sonrası cemaate spor yaptıran Oğuzhan Buluşlu, Yunus Ulucan ve Recep Karademir, hem cami görevlisinin, hem de cemaatin takdirini topluyor.