Kütahya’da valilik önünde intihar girişimi

32 yaşındaki İbrahim T., valilik binası girişine gelerek içeri girmek istedi. Polislerin mesai bittiği için içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine İbrahim T., yanında getirdiği usturayı çıkartıp boğazına dayayarak canına kıymak istedi.

İşsiz olduğunu söyleyen İbrahim T.’yi sivil polisler konuşarak ikna etmeye çalıştı. Daha önce de karakolluk olduğu öğrenilen İbrahim T.’yi tanıyan bir polis memuru, verdiği sigarayı yakmak için yaklaşarak şahsı etkisiz hale getirip elindeki usturayı aldı.

İbrahim T.’nin işsiz ve 3 çocuğu olduğu, vali yardımcılarından iş bulmaları konusunda yardım istediği ve iş bulamaması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. İbrahim T., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.