taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.588
USD
3,6232
EURO
3,8462
ALTIN
144,17
PETR
56,1100

Kütahya’da valilik önünde intihar girişimi

İşsiz olduğunu ileri süren bir kişi, valilik önünde kendisine usturayla zarar verdi.

20.02.2017 - 23:51
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

32 yaşındaki İbrahim T., valilik binası girişine gelerek içeri girmek istedi. Polislerin mesai bittiği için içeri giremeyeceğini söylemesi üzerine İbrahim T., yanında getirdiği usturayı çıkartıp boğazına dayayarak canına kıymak istedi.

Kütahya’da valilik önünde intihar girişimi

İşsiz olduğunu söyleyen İbrahim T.’yi sivil polisler konuşarak ikna etmeye çalıştı. Daha önce de karakolluk olduğu öğrenilen İbrahim T.’yi tanıyan bir polis memuru, verdiği sigarayı yakmak için yaklaşarak şahsı etkisiz hale getirip elindeki usturayı aldı.

Kütahya’da valilik önünde intihar girişimi

İbrahim T.’nin işsiz ve 3 çocuğu olduğu, vali yardımcılarından iş bulmaları konusunda yardım istediği ve iş bulamaması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi. İbrahim T., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM