Kütahya'daki kayıp kadının cesedi bulundu

Şeker hastası olan evli 3 çocuk annesi Cemile Tunalı, geçen 6 Mart'ta oturduğu 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki evinden 'Kuran kursuna gidiyorum' diyerek çıkıp bir daha dönmedi. Yakınlarının durumu polise bildirmesini ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamaralarını izledi. Cemile Tunalı'nın, Çamlıca mesire yeri yakınlarına giden bir belediye otobüsüne bindiği belirlendi.

AĞACA TÜLBENTLE ASILI HALDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Tunalı'nın cesedi akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çamlıca mesire yerinde bir ağaca tülbentle asılı bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İntihar ettiği düşünülen Cemile Tunalı'nın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.