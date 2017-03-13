taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7406
EURO
4,0034
ALTIN
145,19
PETR
50,9600

Kütahya'daki kayıp kadının cesedi bulundu

Kütahya'da 6 Mart'tan bu yana kayıp olan 51 yaşındaki Cemile Tunalı'nın cesedi evinin 10 kilometre yakınında bulundu.

13.03.2017 - 09:50
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

1

Şeker hastası olan evli 3 çocuk annesi Cemile Tunalı, geçen 6 Mart'ta oturduğu 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki evinden 'Kuran kursuna gidiyorum' diyerek çıkıp bir daha dönmedi. Yakınlarının durumu polise bildirmesini ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamaralarını izledi. Cemile Tunalı'nın, Çamlıca mesire yeri yakınlarına giden bir belediye otobüsüne bindiği belirlendi.

AĞACA TÜLBENTLE ASILI HALDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Tunalı'nın cesedi akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çamlıca mesire yerinde bir ağaca tülbentle asılı bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İntihar ettiği düşünülen Cemile Tunalı'nın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

207
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

139
CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

233
Alman bakandan Türkiye'ye ekonomik yardım tehdidi

Alman bakandan Türkiye'ye ekonomik yardım tehdidi

69
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

92
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına serzenişte bulundu

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına serzenişte bulundu

6
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM