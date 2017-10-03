Kütleçekimsel dalgalar araştırması Nobel Ödülü kazandırdı

Bilim insanları Rainer Weiss, Barry Barish ve Kip Thorne'un, kütleçekimsel dalga (gravitational wave) alanına yaptıkları önemli katkılardan dolayı 2017 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı.

"BİLİM DÜNYALARININ KAPISINI AÇAN ARAŞTIRMA"

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi'nden bugün yapılan açıklamada, "Tamamen yeni ve farklı olan bu araştırma bilinmeyen dünyaların kapısını açıyor" denildi.

Akademi, "Dalgaları zapt edebilecek ve mesajlarını okuyabilecek olanların önünde çok zengin buluşların yolu açılacak" dedi.

Ödülü kazanan fizikçiler, 9 milyon İsveç kronu (1.1 milyon dolar) tutarındaki para ödülünü de paylaşacaklar.