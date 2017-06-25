Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi

Kutsi, 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar’ı 2014’te oyuncu Feyza Çıpa ile aldatmıştı. Çift, Temmuz 2015’te boşanmıştı.

'EVLİLİK' BASKISI KRİZ YARATTI

Feyza Çıpa’nın iki yıldır süren ‘Evlenelim’ baskısı ilişkiyi fırtınalı bir hale getirdi. Geçen ay ayrılıp barışan çift yine kavga etti.

"ARTIK EVLENMEK İSTEMİYORUM"

Kutsi bu kez evi terk etti. Çevresine ‘Zaten zor bir evliliği bitirdim. Artık evlenmek istemiyorum’ diye dert yandığı öğrenildi. Mayıs ayında da yine evlilik krizi yaşayan ikili kavga etmiş ve Kutsi yine evi terk etmişti.