taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi

Kutsi ve sevgilisi Feyza Çıpa arasında gerginlik çıktı, ünlü şarkıcı evi terk etti.

25.06.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. Magazin

Kutsi, 2008 yılında evlendiği Sinem Bayraktutar’ı 2014’te oyuncu Feyza Çıpa ile aldatmıştı. Çift, Temmuz 2015’te boşanmıştı.

'EVLİLİK' BASKISI KRİZ YARATTI

Feyza Çıpa’nın iki yıldır süren ‘Evlenelim’ baskısı ilişkiyi fırtınalı bir hale getirdi. Geçen ay ayrılıp barışan çift yine kavga etti.

Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi

"ARTIK EVLENMEK İSTEMİYORUM"

Kutsi bu kez evi terk etti. Çevresine ‘Zaten zor bir evliliği bitirdim. Artık evlenmek istemiyorum’ diye dert yandığı öğrenildi. Mayıs ayında da yine evlilik krizi yaşayan ikili kavga etmiş ve Kutsi yine evi terk etmişti.

Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi

Kutsi-Feyza Çıpa aşkında evlilik krizi

İlginizi Çekebilir
Asena Atalay 7 yaşındaki oğlunu jet-ski'ye bindirdi
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’le velayet davası devam eden Asena Atalay'ın tehlikeli hareketi tepki topladı.
Ajda Pekkan: Tarkan her zaman alkışlanmalı
Süperstar Ajda Pekkan, havaalanında gazetecilere yakalandı.
Fahriye Evcen kına gecesi yaptı
Burak Özçivit ile hayatını 29 Haziran'da birleştirecek ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kına gecesine birçok ünlü katıldı.
150 milyon dolarlık yat Marmaris'te
İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

453
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

56
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

119
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

261
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

254
TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM