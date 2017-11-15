taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8928
EURO
4,5905
ALTIN
160,34
PETR
61,4000

Kutsi ve Feyza Çıpa evleniyor

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM çıkışı görüntülenen Feyza Çıpa, Kutsi ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

15.11.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Magazin

Kutsi ve Feyza Çıpa evleniyor

Kutsi, geçen haftalarda sette attan düşerek talihsiz bir kaza geçirmişti. Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Feyza Çıpa Kutsi'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

KARAR VAR HAZIRLIK YOK

Feyza Çıpa, gazetecilerin “Evlilik ne zaman?” sorusuna ise, “Karar aldık ama hazırlıklara daha başlamadık. Yazın düğün yapacağız” yanıtını verdi.

KUTSİ EVLENMEK İSTEMİYOR

Öte yandan çift kısa süre önce bir ayrılık yaşamıştı. Bu ayrılığın nedeni olarak da Feyza Çıpa'nın Kutsi'ye evlilik baskısı yapması gösteriliyordu. İddialara göre Kutsi yakınlarına 'Daha yeni bir evlilik atlattım, bir daha evlenmek istemiyorum' demişti. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve birkaç gün sonra barıştı.

İlginizi Çekebilir
Asena Atalay ve Tan Taşçı barıştı
Asena Atalay ile Tan Taşçı önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda eğlendi.
Pelin Karahan: Günde 15 kez konuşuyoruz
Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
Arzu Sabancı Hacı Sabancı'ya gelen yorumlara isyan etti
Soyetenin en güzel kadınlarından olan Arzu Sabancı, büyük oğlu Hacı Sabancı’ya sosyal medya üzerinden gelen yorumlara tepki gösterdi.
Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı
Hadise'nin yeni klibinin çalıntı olduğu iddialarının yankısı sürerken popçunun imajının da kopya olduğu iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

85
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

66
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

213
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

32
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

80
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

45
Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

Amberin Zaman vatanseverliğine laf söyletmiyor

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM