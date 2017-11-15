Kutsi ve Feyza Çıpa evleniyor

Kutsi, geçen haftalarda sette attan düşerek talihsiz bir kaza geçirmişti. Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen Feyza Çıpa Kutsi'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

KARAR VAR HAZIRLIK YOK

Feyza Çıpa, gazetecilerin “Evlilik ne zaman?” sorusuna ise, “Karar aldık ama hazırlıklara daha başlamadık. Yazın düğün yapacağız” yanıtını verdi.

KUTSİ EVLENMEK İSTEMİYOR

Öte yandan çift kısa süre önce bir ayrılık yaşamıştı. Bu ayrılığın nedeni olarak da Feyza Çıpa'nın Kutsi'ye evlilik baskısı yapması gösteriliyordu. İddialara göre Kutsi yakınlarına 'Daha yeni bir evlilik atlattım, bir daha evlenmek istemiyorum' demişti. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve birkaç gün sonra barıştı.