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Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Cumhurbaşkanı ziyareti nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.

14.11.2017 - 03:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 01.30'da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERODĞAN'IN KAFİLESİ

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'e geldi.

KUVEYT KULELERİ'NE TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'e yaptığı ziyaret nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

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