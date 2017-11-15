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Kuveyt'te zorunlu askerlik dönemi

Kuveyt'te zorunlu askerlik yasasının tekrar yürürlüğe girdiği bildirildi.

15.11.2017 - 17:29
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlik hizmetini yapmakla yükümlü olanlar ulusal askerlik hizmetleri servisine müracaat etmeye çağrıldı.

Çağrının 10 Mayıs-6 Kasım 1999 doğumlu olanları kapsadığı belirtilen açıklamada, yükümlülere çağrıya uymaları ve müracaatlarında geç kalmamaları aksi takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacakları uyarısı yapıldı.

Kuveyt'te zorunlu askerlik dönemi

2001'DE DURDURULMUŞTU

Kuveyt'te 1980'de onaylanan zorunlu askerlik yasası 2001'de kanundaki boşluklardan dolayı durdurulmuştu.

Kuveyt meclisi zorunlu askerlik kanununun 8 Nisan 2015'te 18 ila 35 yaş aralığındaki erkekleri kapsayacak şekilde 2 sene sonra uygulanmasına karar vermişti.

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