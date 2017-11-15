Kuveyt'te zorunlu askerlik dönemi

Petrolün yoğunluk derecesi gravite olarak adlandırılır.

Papa Francesco'ya Lamborghini yöneticileri tarafından özel üretim bir otomobil teslim edildi.

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve yanındaki çocuğa otomobilin çarptığı an güvenlik kamerasına kaydedildi.

Otomobilin kadın ve çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

İsveç 'Ship to Gaza' derneği, İsrail yönetiminden aldığı tazminatı Gazze ambargosunu delmek için kullanacağını açıkladı

6

1 dakikada renk körlüğü testi

ATV muhabiri, sokakta vatandaşlara renk körlüğü testi yaptı. Bazı vatandaşların renk körü olduğu ortaya çıktı.