Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Düştüğü sondaj kuyusundan uzun bir çalışmanın ardından kuırtarılan "Kuyu" köpek herkesi sevince boğarken, kurtarma çalışmalarına katılan lise öğrencileri dikkat çekti.
ROBOTİK TAKIM KURTARDI
Kuyu köpeği 11 gün sonunda denenen onlarca farklı yolun ardından kurtaran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı öğrencileri oldu.
Robotik Takımı öğrencileri geliştirdikleri robotik kol sayesinde, kuyuyun dibine indirdikleri halkayı yavru köpeğin kafasından gövdesine doğru geçirerek köpeği kavradı kuyunun dışına çıkardı.
ROBOTLARINA KUYU ADINI VERDİLER
Öğrenciler geliştirdikleri robotlarına ise "Kuyu" adını verdiler.