Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Arap dünyasında çok sayıda hayranı olan Burak Özçivit, Kuveyt televizyonunda dobra açıklamalar yaptı.

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ABD'de 'çocuk yaşta evlilik' üzerine araştırma yapıldı

ABD'de 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması olmadığı tespit edildi.