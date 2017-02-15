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Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği 11 gün sonra liseli öğrenciler kurtardı.

15.02.2017 - 09:19
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Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Düştüğü sondaj kuyusundan uzun bir çalışmanın ardından kuırtarılan "Kuyu" köpek herkesi sevince boğarken, kurtarma çalışmalarına katılan lise öğrencileri dikkat çekti.

ROBOTİK TAKIM KURTARDI

Kuyu köpeği 11 gün sonunda denenen onlarca farklı yolun ardından kurtaran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı öğrencileri oldu.

Robotik Takımı öğrencileri geliştirdikleri robotik kol sayesinde, kuyuyun dibine indirdikleri halkayı yavru köpeğin kafasından gövdesine doğru geçirerek köpeği kavradı kuyunun dışına çıkardı.

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

ROBOTLARINA KUYU ADINI VERDİLER

Öğrenciler geliştirdikleri robotlarına ise "Kuyu" adını verdiler.

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

Kuyuya düşen köpeği kurtaran lise öğrencileri

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