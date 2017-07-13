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Kuzey Kore açıklarında deprem

Güney Koreli ve Japon yetkililer depremin büyüklüğünün 6,3 olduğunu duyururken USGS 5,9 olduğunu açıkladı.

13.07.2017 - 09:29
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Kuzey Kore açıklarında deprem

Güney Koreli ve Japon deprem yetkilileri, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin Chongjin kentinin 192 kilometre açığında denizin 500 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

ABD'Lİ MERKEZ ŞİDDETİNİ 5,9 DEDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

SON 20 YILIN EN ŞİDDETLİ SARSINTISI

Yetkililer, her iki durumda da depremin 20 yıldan uzun bir süredir Kuzey Kore'nin Japon Denizi açıklarında kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğuna dikkati çekti.

USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi Uzmanı John Bellini, depremin Kuzey Kore'nin son dönemdeki nükleer füze denemelerinden kaynaklandığına ilişkin iddialara ilişkin Yonhap ajansına yaptığı açıklamada, "Deprem, denizin 500 kilometre altında oldu. Bunun nükleer denemeyle bağlantılı olma ihtimali yok. Bu, doğal bir deprem." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak eylül ayında Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan, 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.



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