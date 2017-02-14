Kuzey Kore liderinin kardeşi Malezya'da öldürüldü

Malezya Polisi, Nam'ın başkent Kuala Lumpur'daki havaalanında Macau'ya gitmek için uçak beklediği sırada bir kadının yüzünü, gözlerini yakan bir bez parçasıyla kapattığını açıkladı.

Kim Jong-nam'ın farklı bir isime düzenlenmiş bir pasaport kullandığı belirtildi.

(Kuzey Kore lideri Kim Jong-un)

ÜLKEDEN KAÇTIĞI İDDİALARI VARDI

Daha önceki haberlerde Nam'ın bir zehirli iğneyle öldürüldüğü söylenmişti. Kim Jong-il'in küçük oğlu Kim Jong-Nam'ın ülkenin lideri olamamasından sonra ülkeden kaçtığı sanılıyor.

Malezyalı polis yetkilisi Fadzıl Ahmat, Malezya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kubanın Kim Jong-nam olduğunu doğruladı.

(Kuzey Kore liderinin kardeşi Kim Jong-nam)

"BİR KADIN ARKADAN YAKLAŞTI.."

Ahmat "Uçağı beklerken, bir kadın arkadan yaklaştı ve bir sıvıya batırılmış bez parçasıyla yüzünü kapattı. Bunun ardından gözleri yanan kurban havaalanı resepsiyonundan yardım aldı. Hemen ardından da kaldırıldığı Putrajaya Hastanesi'nde hayatını kaybetti." dedi.

Ahmat Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da herhangi bir şüpheli olmadığını söyledi.

KUZEY KORE BÜYÜKELÇİLİĞİ BİLGİLENDİRİLDİ

Malezya Polisi, Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin Kim Jong-nam'ın ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

Kim, amcası Jang Song-thaek Aralık 2013'te öldürülmesinin ardından ülkeden kaçmıştı. Kim Jong-un'un ağabeyi de, 2011'de Macau'da bir suikasttan kurtulmuştu.