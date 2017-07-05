Kuzey Kore'den ABD'ye meydan okuma

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD ve müttefiklerine meydan okudu.

The Guardian'ın haberine göre Jong-un, ABD'nin 4 Temmuz tarihinde kutladığı Bağımsızlık Günü'nden söz ederek, füze denemesinin 'Amerikalı p.çlere' bir hediye olduğu ifadesini kullandı.

HEDİYE PAKETLERİNE DEVAM EDİN

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin." dediği ifade edildi.