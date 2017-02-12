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Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ABD ziyaretinde bulunduğu sırada balistik füze denemesi yaptı.

12.02.2017 - 10:16
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Kuzey Kore, ülkenin batısındaki askeri hava üssü Banghyon’dan yerel saatle 7.55'te balistik füze ateşledi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, füzenin doğuya doğru 500 kilometre seyredip Japon Denizi'ne düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Açıklamada, Pyongyang'ın “silahlı provokasyon aracılığıyla yeni ABD yönetimini test ettiğine inanıldığı” kaydedildi.

ORTA MENZİLLİ MUSUDAN

Resmi haber ajansı Yonhap'ın Güney Kore askeri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey yönetimi orta menzilli Musudan füzesi ateşledi. Söz konusu bilgi daha sonra Pentagon tarafından da doğrulandı.

Ekim ayında da aynı hava üssünden 2 kez Musudan füzesi fırlatan Kuzey Kore'nin lideri Kim Yong-un, Ocak ayında yaptığı konuşmada, kıtalararası balistik füze geliştirmenin son aşamasında bulunduklarını ilan etmişti. O dönem Beyaz Saray'a geçmeye hazırlanan Donald Trump ise, Twitter hesabından "Bu olmayacak" yazmıştı.

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

BASININ KARŞISINA GEÇTİLER

Cuma günü başladığı ABD ziyareti kapsamında Florida eyaletinde bulunan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, deneme sonrasında Trump’la birlikte program dışı kısa bir basın toplantısı düzenledi. Denemeyi "müsamaha edilemez" sözleriyle değerlendiren Abe, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore’ye karşı garanti verdiği ifade etti.

Toplantıda Abe'yle yan yana dayanışma sergileyen Başkan Trump, "ABD, ana müttefiki Japonya’nın yüzde yüz arkasındadır" dedi. İki lider, Washington'daki resmi görüşmelerin ardından Air Force One’la Trump'ın Florida'daki golf kulübüne geçmişti.

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