Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; yerel gazete ve televizyonlar da sokağın nabzını tutmaya başladı.

Gazete 365 TV'nin Üsküdar'da yaptığı sokak röportajında mikrofona konuşan yaşlı bir amca, yaptığı açıklamalarla viral haline geldi.

EFSANE VİDEO

Türkiye'nin kötü dönemlerden geldiğini belirterek AK Parti iktidarlarından övgüyle bahseden yaşlı amca, "Yok laiklik elden gidiyor, irtica geliyor." denilerek Türkiye'nin yıllarca oyalandığını söyledi.

Bu sözleriyle capslere konu olan yaşlı amcanın adının Süleyman Çakır olduğu öğrenildi.

Bu isim, Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterini hatırlattı.

AK PARTİ'DEN DESTEK

Süleyman Çakır'a AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığından da destek açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Laiklik elden gidiyor diyen amcanın yeni görüntüsü VİDEO