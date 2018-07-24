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Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta bir barajın çökmesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bilgisi geldi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 11:56..
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Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu. Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı.

Laos'ta baraj çöktü

YÜZLERCE ÖLÜ VE KAYIP VAR

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Laos'ta baraj çöktü

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı. Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Laos'ta baraj çöktü

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