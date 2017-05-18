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Lavrov iddialara cevap verdi

Geçen hafta Trump'la bir görüşme yapan Lavrov, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

18.05.2017 - 16:09
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Geçen hafta gerçekleşen Lavrov ve Trump görüşmesinden sonra bazı iddialar ortaya atılmıştı.

"ABD BASININDA HABER VAR DOĞRULUK YOK"

Dün Putin bugün ise Lavrov bu iddialara cevap verdi. Lavrov, "ABD basını, Sovyet prensiplerine göre çalışıyor: Haber var, doğruluk yok" diye konuştu.

'BUNUN NERESİ GİZLİ ANLAMIYORUM'

Soruya cevap veren Lavrov, "ABD gazetelerinde yer alan suçlamaların, teröristlerin bilgisayarlara ve iPad'lerin içerisine patlayıcı yerleştirebileceğine dair gizli bilgilerin olduğunu okuduk. Söz konusu buysa, bunun neresi gizli anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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