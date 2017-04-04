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Lavrov: Terörle ortak mücadele edilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terörle mücadele konusunda birleşilmesi gerektiğini vurguladı.

04.04.2017 - 12:35
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı ile birlikte bir fotoğraf sergisi açılışında dün St Petersburg'da meydana gelen terör saldırısıyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov: Terörle ortak mücadele edilmeli

"ORTAK ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

Lavrov, "Bu (patlama), dünyanın her yerinde görülen bu kötülüğe karşı koymak için ortak çalışmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

Lavrov: Terörle ortak mücadele edilmeli

OLAYI KINADI

Kırgız Dışişleri Bakanı Erlan Abdyldayev ise dün yaşanan olayı kınadıklarını ve Rusya'nın terörle mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını belirtti.

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