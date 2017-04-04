Lavrov: Terörle ortak mücadele edilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı ile birlikte bir fotoğraf sergisi açılışında dün St Petersburg'da meydana gelen terör saldırısıyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ORTAK ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

Lavrov, "Bu (patlama), dünyanın her yerinde görülen bu kötülüğe karşı koymak için ortak çalışmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

OLAYI KINADI

Kırgız Dışişleri Bakanı Erlan Abdyldayev ise dün yaşanan olayı kınadıklarını ve Rusya'nın terörle mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını belirtti.