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Lavrov'dan Haşdi Şabi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran destekli güçlerin Suriye'den çekilmeleri yönünde kimseye söz vermediklerini açıkladı.

14.11.2017 - 16:33
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Suriye'de Haşdi Şabi milislerinin geleceği ABD ve Koalisyon birlikleri tarafından sesli olarak tartışılırken konuya ilişkin bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov; "Çekilme yönünde kimseye söz vermedik." dedi.

"KİMSEYE SÖZ VERMEDİK"

ABD'li bir dışişleri yetkilisinin, "Rusya'nın, İran destekli güçlerin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nden belirli bir mesafeye kadar geri çekilmesi konusunda Suriye hükümeti ile çalışmaya ikna olduğu"nu söylemişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Lavrov; "İran destekli güçlerden bahsedecek olursak, bazıları Suriye ordusunu da İran destekli bir güç olarak tanımlamak isteyebilir." diye devam ederek "O halde Suriye ordusu ne yapsın, teslim mi olsun? Bana göre bu sadece hüsn-ü kuruntu." ifadelerini kullandı.

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