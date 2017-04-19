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Le Pen, etrafında AB bayrağı istemedi

Fransa'da aşırı sağ Ulusal Cephe Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bir televizyon programına katıldı.

19.04.2017 - 11:36
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le pen

TF1 Başkanı Gilles Bouleau, Le Pen'in katıldığı "Yarın Cumhurbaşkanı" isimli programda yaptığı açıklamada, Le Pen'in program öncesindeki AB bayrağının kaldırılması talebini kabul ettiklerini bildirdi.

"FRANSA'NIN CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM, AB KOMİSYONU'NUN DEĞİL"

Le Pen de, sırayla bütün cumhurbaşkanı adaylarının davet edildiği programda, "Fransa Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olmak istiyorum, AB Komisyonu'nun değil. AB'nin ekonomik ve sosyal konular ile sınırlarla ilgili konularda ülkemize ve halkımıza önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum." dedi.

Le Pen, daha önce de resmi binalardaki AB bayraklarını kaldırtmak istediğini açıklamıştı.

23 NİSAN'DA SEÇİMİN İLK TURU YAPILACAK

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kamuoyu yoklamalarında, Le Pen ile "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron ikinci tura kalması muhtemel adaylar olarak öne çıkıyor. Onları Cumhuriyetçiler Partisinin adayı François Fillon ve aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon izliyor.

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