Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı

TF1 televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Le Pen, 11 ve 18 Haziran tarihlerinde yapılacak milletvekili seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Evet, aday olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 23 Nisan'da yapılan ilk turunu atlayarak büyük bir başarı elde eden ve 7 Mayıs'ta yapılan seçimin ikinci turunu Emmanuel Macron'a kaybetmesine rağmen 10,6 milyon seçmenin oyunu almayı başaran Le Pen, "Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir savaşta savaşçılarıma önderlik etmemeyi düşünemem." ifadelerini kullandı.

"ANA PARTİLER CUMHURBAŞKANI İLE BİRLEŞTİ"

Macron'un, bu hafta açıkladığı kabinede merkez sol Sosyalist Parti ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden politikacılar olduğuna dikkati çeken Le Pen, Fransa'nın önemli ana partilerinin hükümet ve cumhurbaşkanı ile birleştiğini iddia etti.

AB karşıtlığı ile bilinen Le Pen, Avro'nun Fransız halkını endişelendirdiğine işaret ederek, bunu dikkate alacaklarını ve tartışacaklarını belirtti.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 11 HAZİRAN'DA

Fransızlar 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan Ulusal Meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.