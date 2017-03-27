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Le Pen, Rusya iddialarını reddetti

Aşırı sağcı Le Pen, Fransa'daki seçim kampanyalarını yürütmek için Rusya'dan maddi destek aldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

27.03.2017 - 14:19
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Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Le Pen, Lille'de kampanyalarına devam ediyor.

Le Pen, Rusya iddialarını reddetti

RUSYA'DAN DESTEK ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Le Pen şimdi de başka bir olaya imza attı. Geçen hafta Putin'le bir araya gelen Le Pen'in seçim kampanyasını yürütürken Rusya'dan veya Fransa'daki bankalarından maddi olarak destek aldığı iddia edilmişti.

Le Pen, Rusya iddialarını reddetti

"BEN HARİÇ HERKESE KREDİ VERİLDİ"

Aşırı sağcı Le Pen, bu iddiaları reddetti. Le Pen, "Fransız bankaları ben hariç tüm cumhurbaşkanı adaylarına kredi verdi." dedi.

LE PEN ÖNDE GİDİYOR

Ayrıca 'Fransa'nın 2017 Cumhurbaşkanlığı seçiminde siz olsanız hangi adaya oy verirsiniz?' anketinde ise Le Pen önde gidiyor.

Le Pen, Rusya iddialarını reddetti

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