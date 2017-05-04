Le Pen ve Macron canlı yayında tartıştı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna az bir süre kala, merkez aday Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen, televizyondan canlı yayınlanan tartışmalarında birbirlerine sert sözlerle yüklendi.

Le Pen'in "Fransa'yı bundan sonra kesin olarak bir kadın yönetecek. Bu kişi ya ben olacağım, ya da Merkel" demesi tartışmanın en dikkat çeken sözü olarak kaldı.

MACRON ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, 39 yaşındaki Macron'un yarışı yaklaşık 20 puan önde götürdüğünü gösteriyor. Birçok kişi bunu Fransa'da son yıllarda yapılan en önemli seçim olarak görüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre televizyondan canlı yayınlanan bu tartışma, 48 yaşındaki Le Pen'in yasadışı göçle daha sert bir mücadele ve Euro para birliğinden ayrılmayı kapsayan politikalarına destek almak amacıyla milyonlarca seçmeni ikna etmek için son şansı olarak görülüyor.

"MACRON VAHŞİ KAPİTALİZMİN BİR TEMSİLCİSİ"

Le Pen, Macron'un geçmişte yatırım bankacısı ve ekonomi bakanı olduğunu anımsatarak, rakibini halk desteği çok düşük olan mevcut Sosyalist hükümetin devamı ve vahşi kapitalizmin bir temsilcisi olarak konumlandırmaya çalıştı.

Macron da Le Pen'i Fransa'nın kronik işsizlik sorunu gibi meselelerde çözüm üretmemekle suçladı.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Ancak en sert tartışma, ulusal güvenlik konusunda yaşandı. Le Pen, Macron'u 'radikal İslamcı' örgütlerin yarattığı tehdide karşı "kayıtsız" kalmakla suçlayarak, "Güvenlik konusunda hiçbir planınız yok. İslami köktendinciliğe karşı müsamahalı davranıyorsunuz" dedi.

Macron da seçilmesi halinde terörle mücadelenin en önemli önceliği olacağını ifade etti ve Le Pen'i meseleyi basite indirgemekle suçladı.

Macron, Le Pen'in Fransa'nın sınır kontrollerini artırması ve kapatması yönündeki önerisine ilişkin olarak, "İslamcı terörle, her düzeyde savaşacağım. Ancak sizin sunduğunuz şey, onların bize kurduğu tuzağın aynısı. İç savaş istiyorlar ve bu tuzağa düşüyorsunuz" diye konuştu.

SEÇİM BU PAZAR YAPILACAK

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Pazar günü yapılacak. 23 Nisan'da yapılan ilk turda, Macron oyların yüzde 23,9'unu, Le Pen ise yüzde 21,70'ini almıştı.