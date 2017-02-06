Le Pen'den NATO karşıtı kampanya

Ulusal Cephe, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Fransa’nın Lyon kentinde düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıyla başlattı.

AB'nin başarısızlığa uğradığını öne süren Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa Birliği’yle Fransa’nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini söyledi.

ULUSAL CEPHE İHTİLAL ÖNERİYOR

"Özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke" istediğini dile getiren Le Pen, "Küreselleşme, kölelerin, işsizlere satılmak üzere üretim yapması demektir. Ulusal Cephe buna çözüm olarak akılcı korumacılık ve ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel ihtilal öneriyor" diye konuştu.

''YENİDEN DÜZEN İÇİN 144 ADIM''

Partinin seçim organizasyonu başkanı David Rachline ise, "Fransa'yı yeniden düzene kavuşturmak için 144 adım" adı altında düzenlenen iki günlük toplantıda bu bağlamda güvenlik güçlerinin çok büyük oranda güçlendirilmesi, Schengen Bölgesi'nden ayrılma ve ulusal para birimi uygulamasına geri dönülmesi gibi adımlar atılması gerektiğini kaydetti.