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Le Pen'e miting sırasında protestolar

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerinin adayı aşırı sağcı Le Pen, seçim toplantısı sırasında protesto edildi.

18.04.2017 - 04:50
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Le Pen'e miting sırasında protestolar

Sputnik'in haberine göre Le Pen'in konuşma yaptığı sırada sahneye fırlayan bir kadın protestocu, elindeki çiçeği Fransız politikacının kafasının üzerine koymak istedi fakat korumalar protestocu kadından hızlı davrandı. Protestocu kadının üzerindeki giysiyi çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Le Pen protesto edildi-VİDEO

LE PEN: KADINLARI SAVUNAN TEK KADINIM

​Protestocu kadının "sol-kanat aşırıcı" olduğunu savunan Le Pen, "kadınları savunan tek kadının mitingini bölerek, savundukları değerlerin tam tersini yapmakla" itham etti.

İKİNCİ PROTESTO

Kısa süre sonra ikinci bir protestocunun çığlıklarının duyulması üzerine, salondaki güvenlik görevlileri hızla olaya müdahale etti.

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