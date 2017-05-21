Leonardo Da Vinci'yi klonlayacaklar

Avrupa'da rönesans döneminin mimarlarından İtalyan ressam, mimar, heykeltıraş ve bilim insanı Leonardo Da Vinci'nin genlerini bulmak için ilginç bir çalışma başlatıldı.

The Leonardo Project isimli çalışmada araştırmacılar, ressamın yazdığı kitaplarda, defterlerde, tablolarda ve ekipmanlarında DNA izlerini arayacak. Bulunan genetik şifreler sayesinde Leonardo Da Vinci'nin genetik haritası belirlenmesi ve sanatçının gerçek göz rengi, ten rengi, saç şekli, ağırlığı, boyu ve yüz şekli tespit edilmesi hedefleniyor.

İNSAN KOPYALAMAYA KAPI

Uzmanların bu sayede Vinci'nin beslenme tarzı, sağlığı ve kişiliği hakkında bilgiler elde edebileceği belirtiliyor. Teknoloji hakkında haberler yayımlayan Gizmodo'ya konuşan projenin genetik mühendislerinden Rhondo Roby ise resimlerde Da Vinci'ye ait genetik materyaller olabileceği ancak bu materyalleri eserlere zarar vermeden çıkarmanın zor olabileceğini söylüyor. Da Vinci için düzenlenen proje insan klonlamaya kapı açıyor. Projeyi gerçekleştiren bilim insanları şu an insan kopyalamak gibi bir amaçlarının olmadığını söylüyor. Ancak Utah Üniversitesi bulunan genlerle sanatçının DNA dizilişinin kopyalanabileceğini ileri sürüyor.

KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Bu zamana kadar hayvanlarda klonlanma yapıldığı biliniyor. Çin'in en ünlü inşaat şirketlerinden ve dünyanın en büyük klonlama kuruluşlarından Boyalige Group'un bu yıl inek, köpek ve başka hayvanların klonlarını yapacağı biliniyor. Boyalife ayrıca insanları klonlayabileceğini öne sürüyor. Ancak kamuoyunun bu konuyu onaylamaması, şirketi insan klonlamaktan alıkoyuyor. İnsan klonlamaya sadece kamuoyu değil, birçok bilim insanı da karşı çıkıyor.