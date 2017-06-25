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Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

Alman DW, Türkiye'de yaşanan son olaylara ilişkin Gezi'nin önde gelen ismi Levent Üzümcü'den görüş aldı.

25.06.2017 - 13:25
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Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

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Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Türkiye'de 'muhalif olmaya ve CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne dair DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Üzümcü, aklı, fikri, vicdanı hür insanların Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de haksızlığa uğradığını savundu:

"DEVLET KAMYONDUR"

"Devlet bir kamyondur. Bu kamyonu farklı şoförlerin kullanması için ya da aynı şoförün daha uzun kullanması için biz gider oy veririz. Onu direksiyona oturturuz. Fakat buradaki durum bambaşka bir şey oldu. Devlet yönetilecek bir şeyken, kendini kamyon zannetmeye başladı"

Levent Üzümcü: Devlet kamyondur VİDEO

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