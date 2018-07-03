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LGBT eyleminde sokakları karıştıranlara polis müdahalesi

İzinsiz gösteri düzenleyerek vatandaşın huzurunu bozan eylemciler polisten bir daha izin alamayacak.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 11:26..
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LGBT eyleminde sokakları karıştıranlara polis müdahalesi

İstanbul Taksim'de bir araya gelen LGBT grupları, polis ekiplerine olay çıkmayacağının sözünü vererek açıklama yapmak istedi.

Ancak verilen söz yerine getirilmedi. LGBT grupları polis ekipleriyle karşı karşıya gelince çareyi kaçmakta buldu.

"3'ÜN 1'İNİ ALIRSINIZ"

Bu sırada bir polis müdürü, olay çıkmayacağının sözünü veren grup liderlerine fırça attı.

Oldukça sinirli olduğu gözlenen polis müdürü, "Bundan sonra bir daha 3'ün 1'ini alırsınız izin diye" şeklinde tepkisini dile getirdi.

LGBT eyleminde sokakları karıştıranlara polis müdahalesi ViDEO

LGBT eyleminde sokakları karıştıranlara polis müdahalesi

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