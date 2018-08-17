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Libya 45 kişi hakkında idam kararı

Libya Mahkemesi, 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan insanları infaz eden 45 kişinin idamına hükmetti.

İHA | 17.08.2018 - 07:02..
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Libya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 124 kişinin yargılandığı “Ebu Salim” davasında 45 kişinin idamına hükmedildi. Geri kalan 54 kişiye 5 yıl hapis cezası veren mahkeme 22 kişiyi serbest bıraktı.

KURŞUNA DİZİLECEKLER

Suçluların kurşuna dizilerek infaz edileceği öğrenildi. Geri kalan 3 sanığın ise, mahkeme kararından önce hayatını kaybettiği bildirildi.

TOPLU MEZARLAR BULUNDU

Muammer Kaddafi rejimine başkaldıran kişiler 2011 yılında Ebu Salim bölgesinde katledilmişti. Aynı zamanda bölge hapishanesinin etrafında toplu mezarlar bulunmuş, binlerce insanın Kaddafi rejimi tarafından gizlice infaz edildiği ortaya çıkmıştı.

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