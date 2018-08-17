Libya 45 kişi hakkında idam kararı

Fenerbahçe, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba'yla anlaşmaya vardı. Milli futbolcu birkaç gün içerisinde sarı-lacivertli takıma imza atacak.

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ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

Türkiye büyük bir ekonomik krizin eşiğinden döndü. ABD'nin yaptırımları ve sermayenin dolarla Türkiye'ye saldırması birinci gündem maddesi oldu ama CHP'nin umrunda bile değil.