Libya açıklarında 119 Afrikalı göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Operasyon Odasından başkent Trablus'un doğusundaki El-Garabulli bölgesi sahil şeridine yaklaşık 30 mil uzaklıkta bir göçmen botu bulunduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

119 GÖÇMEN

Libya Deniz Kuvvetlerinin ulaştığı botun sızıntı yaptığı ve batmak üzere olduğunu söyleyen Kasım, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrika uyruklu 119 göçmenin kurtarıldığını ifade etti.

MUAYENELERİ YAPILDI

Kasım, söz konusu göçmenlerin Göçle Mücadele Biriminin Trablus şubesine teslim edilmeden önce tıbbi muayenelerinin yapıldığını aktardı.

YASA DIŞI GÖÇLER

Libya'nın batı sahilleri uzun yıllardır, Avrupa ülkelerine iltica etmek isteyenlerin yasa dışı göç girişimlerine sahne oluyor. Göçmenler İtalya sahillerine, oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçmiş, aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetmişti.