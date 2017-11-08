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Libya'da hükümetler arasında para anlaşmazlığı

Merkez hükümetine bağlı Merkez Bankası, Bingazi'deki Tobruk hükümetinin geçen ay piyasaya sürdüğü madeni 1 dinarın tedavülünü yasakladı.

08.11.2017 - 07:02
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libya

Trablus'taki Merkez Bankası'ndan ülkedeki tüm bankalara gönderilen yazıda, Tobruk hükümeti tarafından piyasaya sürülen yeni madeni paranın hiçbir şekilde kullanılmaması ve bankalarda bulundurulmaması istendi.

YASAYA AYKIRI

Trablus'taki Merkez Bankası'na bağlı Bankalar ve Nakit Denetim Müdürü Muhtar et-Tavil de piyasaya sürülen yeni madeni paranın para basmakla yetkili idare tarafından basılmadığını ve yasaya aykırı olarak çıkarıldığını kaydetti.

TEK YETKİ BİZDE AÇIKLAMASI

Tavil, para basmak, ülke içinde ve dışında istikrarını sağlamakla yetkili kurumun Trablus'taki merkez bankası olduğunu vurguladı.

Bingazi'de Tobruk hükümetine bağlı banka 19 Ekim'de yeni madeni "1 dinar" bastığını duyurmuştu.

LİBYA'DAKİ SİYASİ KRİZ

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yi Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak BK'nin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ye bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.

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