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Libya'dan İtalya'ya sert uyarı

Libya'da Tobruk merkezli yönetimin desteklediği General Hafter Libya sularına giren İtalyan savaş gemileri için vur emri verdi.

03.08.2017 - 17:48
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İtalya'nın, insan kaçakçılarıyla mücadele ve göç akınını kontrol etmeye destek amacıyla Libya karasularına asker ile hava ve deniz unsurları gönderme kararı, Tobruk yönetimini kızdırdı.

"GEMİLERİ VURURUZ"

Ülkenin doğu komutanı Halife Hafter'in, Libya sularına girecek İtalya donanmasına ait gemilerin vurulması talimatı verdiği bildirildi.

Libya'dan İtalya'ya sert uyarı

LİBYA- İTALYA İLİŞKİSİ

İtalya, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan anlaşmanın ardından göç akınının Libya-İtalya rotasında artış göstermesi üzerine yeni adımlar atmıştı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Sarac'ın kendilerinden, insan kaçakçılarıyla mücadele kapsamında deniz gücü desteği istediğini açıklamıştı.

İTALYA: LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNİ TEHDİT ETMİYORUZ

Tobruk yönetiminden daha önce yapılan bir açıklamada, göçle mücadele bahanesiyle ülkelerinin egemenliğinin tehdit edilmekte olduğu iddia edilmişti. Roma yönetimi ise, Libya kıyılarına gönderecekleri gemilerin, ülkenin egemenliğini ihlal olmadığını savunuyor.

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