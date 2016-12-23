Libya devletine ve Afriqiyah havayollarına ait Airbus A320 yolcu uçağı, içindeki 118 kişiyle birlikte iki saldırgan tarafından kaçırılarak Malta'ya indirildi.

İç hatlar seferi yapan ve Trablus'a gitmekte olan uçak, yolundan çevrildi. Malta'ya yönlendirilen uçağın yerel saatle 11.32'de Luqa Havaalanı'na indiği bildirildi.

TERÖRİSTLER İKNA OLDU

Libya'ya ait uçağı kaçıran iki saldırganın 118 yolcuyu patlatmakla tehdit ettikleri belirtiliyor. Ancak korsanların silahlarını bırakarak teslim olmayı ve yolcuları serbet bırakmayı kabul ettikleri açıklandı.

111 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan ve Malta’ya indirilen uçakta ilk olarak kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi serbest bırakıldı. Ardından ikinci bir grup ile 44 kişinin serbest bırakılması sonucu serbest bırakılanların sayısı 109’a yükseldi.

İLTİCA TALEP ETTİLER

Uçağı kaçıran 2 hava korsanı teslim olurken, korsanların iltica talep ettiği bildirildi.

Libya'ya ait yolcu uçağı kaçırıldı VİDEO





KADDAFİ YANLILARI

Uçağı kaçıran teröristlerin Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlıları olduğu gelen bilgiler arasında.