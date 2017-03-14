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Lice'de PKK sığınakları imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

14.03.2017 - 09:51
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Lice'de PKK sığınakları imha edildi

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında 13 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 2 köy ve mezrasında 4 ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 7 terörist kıyafeti, 5 uyku tulumu, 2 jeneratör, 7 şarjör, 5 tüp, 5 pil blogu, büyük boy çadır ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yol kontrollerinde 640 araç ve 846 kişinin sorgulaması yapıldı.

Lice'de PKK sığınakları imha edildi

20 SIĞINAK ARTIK KULLANILAMAZ

Operasyonda, teröristlere ait 20 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giysi malzemeleri imha edildi.

Lice'de PKK sığınakları imha edildi

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