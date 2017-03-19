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Lice'de iki asker şehit oldu

Lice'de PKK'lılarla çıkan çatışmda iki asker şehit oldu.

19.03.2017 - 19:17
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Lice'de iki asker şehit oldu

Lice İlçesi'nde 5 Mart'ta başlatılan operasyonlar kapsamında bugün bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan bir yüzbaşı ve bir uzman çavuş kaldırıldıkları hastanede şehit olurken, çatışmada 6 PKK'lı öldürüldü.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasında kalan bölgede 5 Mart'ta 7 bin asker, polis ve güvenlik kurucu ile gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar devam ederken, bugün Lice ile Hani ilçeleri arasındaki bölgede bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte yaralanan bir yüzbaşı ile bir uzman çavuş kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

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