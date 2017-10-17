Lider Şahin yeni aşkıyla

Lider şahin, ünlü söz yazarı ve besteci İsra Gülümser ile birlikte. Harbiye'de eğlenen ikili, mekan çıkışında görüntülendi. Lider Şahin, geçen hafta da Ortaköy'deki Capricon adlı mekanda başka bir kadınla görüntülenmişti.

ESKİ AŞKINI ZİYERET ETMİŞTİ

Halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan İrem Derici, bağırsak enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Lider Şahin, eski aşkının durumunu öğrendiğinde İtalya'da tatildeydi. Genç müzisyen İrem'in yoğun bakımda olduğunu öğrenince ilk uçakla İstanbul'a dönmüş ve tüm gün hastanenin bahçesinde İrem'i beklemişti.