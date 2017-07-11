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Lider Şahin'den İrem Derici açıklaması

Lider Şahin, zor günler geçirdiğini söyleyen İrem Derici’ye karşılık verdi.

11.07.2017 - 07:56
  1. Haberler
  2. Magazin

WFASF

Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan Lider Şahin, son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Derici’nin sosyal medya hesabından isyan ederek, “Zaten zor günler geçiriyorum.” sözleri üzerine açıklama yaptı.

BARIŞ SİNYALİNİ YAKTI

Ayrılığın kendisi için de zor geçtiğini söyleyen Şahin, “Bir sene boyunca birbirimizin olduk. Haliyle benim için de kolay olmuyor.” diye konuştu.

Muhabirlerin ısrarlarına karşın ayrılık sebepleriyle ilgili bir şey söylemek istemeyen Şahin, ihanet iddialarını da yalanlayarak, “Ayrılmamızın ihanetle alakası yok. İkimizin kararı. Neden bittiğini İrem ve benim dışımda kimse bilemeyecek. dedi. Yeniden bir araya gelebileceklerinin mesajını da veren şarkıcı, “Barışıp barışmayacağımızı bilmiyorum, her şeyin hayırlısı.” sözleriyle uçağına gitti.

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