Limonlu su içmek için sebepleriniz var

Limon ve suyun karışımı ile hazırlanan ve birçok etkisi bulunan limonlu su ile ilgili konunun uzmanları 10 neden sıraladı. Bağışıklık sistemi başta olmak üzere neredeyse vücudun geneline iyi gelen limonlu su aynı zamanda enfeksiyonlara karşı savaş veriyor. İşte uzmanlara göre limonlu su içmenin 10 sebebi:

SİNDİRİME YARDIMCI

Limon suyu sindirim sistemini toksinlerden arındırır, midedeki yanma ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI

Ilık limonlu su düzenli içildiğinde mide asidİ oranı düzenlenir. Mide asidi yüksek olan kişiler, sürekli bir şeyler yiyerek mideyi bastırma eğiliminde olurlar. Bu da kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olur. Limonun içerisinde bulunan pektin lifi acıkmayı geciktirir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu yüzden de bağışıklık sistemini destekleyen C vitaminli gıdaları tüketmek stresli olduğunuz anlarda öncelikli olmalı. Limon da mükemmel bir C vitamini kaynağı olarak görülüyor.

PH DEĞERİNİ DENGELER

Limon en alkali gıdalardan biridir ve içinde bulunan sitrik asit sindirildiğinde asitlik yaratmaz. Her gün limonlu su içerseniz, vücudunuzun toplam asitlik oranı zaman içerisinde düşer. Ayrıca iltihabın nedenlerinden biri olan eklemlerde biriken ürik asit ise limonla yok olur.

KENDİNİZİ ENERJİK HİSSETMEK İÇİN BİREBİR

Limon kokusunun sinir sisteminde sakinleştirici etkisi bulunuyor. İşte sinir sistemindeki bu sakinlik, depresyona ve endişeye iyi gelirken, size mutluluk vereceği için de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlıyor. Limon sindirim sistemine girdiğinde vücuda enerji veriyor.

VİRAL ENFEKSİYONLA SAVAŞIR

Ilık limon boğaz ağrısı, nezle gibi semptomların azalmasında oldukça etkili bir destek kuvvet. Limonlu su ile enfeksiyonlar tamamen yok olmasa da, etkisi gözle görülür bir şekilde hissedilir.

CİLDE FAYDALI

Limon suyu, antioksidan özelliği sayesinde cilt lekelerini azaltır. Hatta ciltteki kırışıklıkların da azalmasına yardımcı olur. Limon suyunu düzenli olarak zor geçen yara izlerine ve cildinize uygulayın, farkı göreceksiniz.

POTASYUM KAYNAĞI

Eğer muz sevmiyorsanız, limon suyundan maksimum yararlanmaya bakın. Çünkü potasyum kalp, sinir ve beyin fonksiyonlarının düzenli olması için kesinlikle gereklidir.

KAFEİN İHTİYACINIZI AZALTIR

Sabahları bir fincan kahve yerine ılık limonlu bir su içerseniz, kesinlikle öğleden sonra çöken o rehavet hayatınızdan çıkacak. Bunun da kafeine olan bağımlılığı nasıl azalttığını göreceksiniz.